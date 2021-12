Sortir dans le Calvados : lundi 19 mai

La fête des voisins c'est ce vendredi dans toute la France. L'occasion de se réunir, de faire connaissance avec ses voisins que l'on ne connaît pas toujours. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour trouver une manifestation près de chez vous.







Débutée en Norvège le 4 février dernier, la Royal marines 1664 challenge, grande course de multi disciplines sportives passe à Port-en-Bessin-Huppain. Elle est organisée en 5 phases :

Phase 1 : 1664 kilomètres à ski

Phase 2 : 1664 kilomètres à la voile

Phase 3 : 1664 kilomètres à vélo (100 kms / jour)

Phase 4 : 100 miles en kayak

Phase 5 : 1664 kilomètres à pied. L’arrivée est prévue le 25 juillet 2014 à Londres.

Port-en-Bessin-Huppain est devenue une étape incontournable pour les Royal Marines car la cité portaise et le destin des hommes du 47 Royal Marine Commando furent à jamais scellé par l’histoire les 7 et 8 juin 1944.

Ainsi, la dernière étape de la phase 3 (1664 km à vélo) s’achèvera à Port-en-Bessin-Huppain, le mardi 20 mai.

Le mercredi 21 mai, les hommes honoreront le courage et le sacrifice des membres du 47 Royal Marines Commando lors d’une cérémonie commémorative en la présence du lieutenant-colonel Dai Davies des Royal Marines. Elle se déroulera à 11h45, au Mémorial du Commando du 47 RMC, au pied de l’esplanade de la Tour Vauban, à l’occasion du départ de la phase 4 : traversée de la Manche en kayak 100 miles à effectuer.







Dimanche, c'est la fête des mères ! Remportez chaque jour cette semaine 10 bouquets de fleurs d'une valeur de 25 euros, avec Happy rue de Bras à Caen et Monceau Fleurs à Biéville-Beuville.

Faites plaisir à votre maman en appelant à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30 pour remporter votre bouquet !