Européennes : à Cherbourg et Saint-Lô les bureaux fermeront à 20H

Le dimanche 25 mai, les Français sont appelés aux urnes pour élire leurs 74 eurodéputés qui les représenteront pendant 5 ans au Parlement Européen. Dans la circonscription Nord-Ouest, qui regroupe le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie et la Basse Normandie, 10 sièges sont à pourvoir.

Lors du précédent scrutin, en juin 2009, à Cherbourg, 62,37 % des inscrits s'étaient abstenus. A Saint-Lô, ils ne sont pas beaucoup plus nombreux s'être exprimés, l'abstention s'élevait à 59,59%. Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de venir voter, les bureaux de vote de ces deux villes resteront donc ouverts deux heures de plus que lors des élections municipales de mars.

Fermeture à 20h

A Saint-Lô et Cherbourg, on pourra donc s'exprimer jusqu'à 20h et non jusqu'à 18h comme à l'accoutumée. Les plus grandes communes de la Manche suivent ainsi les recommandations du ministère de l'Intérieur pour lutter contre l'abstention. Pas sûr, cependant, que cela apporte beaucoup plus de bulletins dans les urnes... Les derniers sondages prédisent une abstention de plus de 60%.

Il est encore temps de faire une procuration si vous ne pouvez pas être présent dans votre commune, dimanche 25 mai.