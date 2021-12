Autoroute A13 : 24 kilomètres de travaux jusqu'au 25 juillet

Les 24 kilomètres compris entre le diffuseur n°24 de Maison Brûlée et le n°26 de Bourneville, dans l'Eure, seront remis à neuf dans les deux sens de circulation. Un chantier de jour comme de nuit, et qui va nécessiter d'importantes modifications de circulation : des fermetures ponctuelles des trois diffuseurs concernés comme de certaines bretelles des échangeurs sont prévues et des itinéraires de déviation devront être mis en place.

Chaque jour, près de 27 000 automobilistes empruntent cette section.