Basket : les premiers pas de Sene chez les Bleues

Comment se passe ce stage en équipe de France ?

“Je suis entrée assez progressivement dans le stage. C'est toujours un peu compliqué de s'adapter à une nouvelle façon de jouer, d'intégrer de nouveaux concepts. On se cherche un peu. Cela demande réflexion sur ce qu'on doit faire, si bien qu'on perd peut-être en spontanéité. Mais ça commence à se décanter un peu.”



Quel regard portez-vous sur vos performances personnelles ?

“J'ai peut-être été un peu discrète mais j'ai essayé de vraiment trouver ma place. Ce sont des débuts un peu mitigés. Je suis contente d'être là, mais si derrière il n'y a pas de continuité, ça annihile ce qui a été fait auparavant. Il y a déjà du travail qui a été accompli. J'ai un peu souffert cet été mais je me dis que ça a payé (sourire). Mon Mondial est vraiment en filigrane. On sait vers quoi on veut aller mais pour l'instant on est plus concentré sur ce qu'on fait au quotidien et sur ce qu'on essaie de mettre en place.”



Propos recueillis par Aline Chatel.





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire