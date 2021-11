Hockey : les Drakkars sur un chemin sinueux

Si l'entraîneur Bertrand Pousse refuse de se montrer inquiet, il reconnaît que ses joueurs ont "encore beaucoup de travail à effectuer" avant d'être prêts.



Pour ne rien arranger, le HCC doit composer avec les blessures (Jonathan Avenel et Julien Lebey) et les absences momentanées de Jérémie Romand et Erwan Pain, convoqués en chez les Bleus. Ces indisponibilités ont poussé le club à annuler le match retour contre Brest. " Cela nous met en face de ce qu'on est réellement, concède le coach. Nous sommes freinés dans notre préparation. Difficile de voir la progression de l'équipe. " Le HCC jouera un dernier match amical le mardi 7 septembre à Angers, une semaine avant d'entamer la compétition officielle en Coupe de la Ligue.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire