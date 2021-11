Le week-end du vent à Carolles et Champeaux

SAILKART

Un kart, une voile, un siège un minimum de 5 noeuds de vent, 5mn d'adaptation et c'est parti ! Venez rencontrer Sylvain, jeune créateur du Sailkart, venu tout spécialement de La Rochelle pour vous faire découvrir et essayer le Sailkart qui évolue aussi bien sur le sable que sur un parking.

CERF-VOLANT

Démonstrations en vol de cerfs-volants de toutes tailles, cerf-volant acrobatique et aile de traction, photos aériennes, jardins du vent, atelier de construction, initiations, ballets de cerfs-volants musicaux, vente de matériel neuf et d'occasion,Vol de nuit samedi soir à Carolles plage

MOUNTAIN BOARD – NASA – CHAR A CERF-VOLANT

Une bannière noire à tête de mort flottera sur Carolles-plage pas d'inquiétude, cette bannière n'est pas à fuir mais à suivre, c'est celle des Pirates, club venu de la région parisienne pour vous faire découvrir la traction sous toutes ses formes A leurs côtés, d'autres amis tout aussi fous et talentueux, la bande des Gwen Ha Du et les irréductibles indépendants !

WINDSURF ET KITESURF

Initiations, démonstrations, sessions ouvertes à tous avec la participation des Team K'Bana Planches, Slingshot, Clinique de la Planche, et des membres de l'association Ki-Wi's, et des riders indépendants, Test de matériel avec Gunsails et Prix Kitesurf Tendance Ouest, Initiation au kitesurf à partir de midi par l'école de kite de La Clinique de la Planche

KAYAK DE MER

Démonstrations et balades (accessibles à partir de 16 ans) en direction du Port du Lude, encadrés par les infatigables kayakistes du Club Kayak Granville Chausey.

Test de matériel avec Ocean Kayak et Prix Kayak tendance Ouest.

Prévoir shorty et coupe vent en fonction de la météo.

EQUIGLISSE

Nouveau sport de glisse très apprécié des meilleurs riders de la région participant aux émonstrations.

Planche de skim ou wake tractée par des chevaux spectacle magique proposé par Bernard, Virginie, leurs enfants, et leur écurie.

SKIMBOARD

Le Week-end du Vent accueillera cette année une manche du championnat régional de skim dès 9h30 samedi qui réunira les meilleurs riders du Nord et de la Normandie.

Et si les champions vous ont donné envie initiation avec le Team Mauna Kéa (planches et combinaisons fournies).

Les vagues viennent à manquer ? Pas de panique, les riders pourront s'exprimer grâce aux deux treuils mécaniques du Club Mauna Kéa

SURF – BODYBOARD

Démonstrations et initiations gratuites avec les membres du Carollina Surf Club et du Mauna Kéa Surf Club.

BOOMERANG

Démonstrations et initiations gratuites avec Luc, du Vol au Vent Lavallois.Et après s'être initié a boomerang, ne repartez pas sans découvrir le stand consacré à la culture aborigène que Luc installera au Village des exposants.

PARAPENTE

Démonstration de vol par le Club des Archanges.

LE WE DU VENT C'EST AUSSI

Un village d'exposants, des activités pour enfants, des contes du vent et ce que chacun y apporte.