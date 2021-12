La série Scandal arrive en clair sur M6

Sous ce visuel, impossible de ne pas reconnaître l'héroïne de la série "Scandal" Olivia Pope. Cette ancienne consultante en communication pour le compte de la Maison-Blanche décide d'opérer un changement de carrière en ouvrant sa propre agence de relations publiques. Avec son équipe, cette experte doit gérer des crises médiatiques, sauver des situations politiques délicates afin d'éviter tout scandale public.

Ce rôle d'experte en relations publiques est tenu par Kerry Washington, actrice dont la carrière a décollé depuis sa participation au biopic sur Ray Charles. Depuis, les spectateurs ont pu la revoir dans "Les 4 fantastiques" et sa suite, "Le Dernier roi d'Écosse" et "Django Unchained", dernière réalisation de Quentin Tarantino.

M6 devient le premier à diffuser en clair "Scandal", série bien connue des abonnés de Canal+ qui ont déjà pu découvrir ses trois saisons. Aux Etats-Unis, le drama a décroché une quatrième salve, attendue sur ABC à la rentrée 2014.

"Scandal" fait partie du renouveau de l'offre de séries américaines du groupe français, au milieu de "Agents of S.H.I.E.L.D", "Sleepy Hollow", "Mistresses", "Intelligence", "Reign" et les futures "The Last Ship" et "Legends".