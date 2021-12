Lisa Kudrow rejoint la série "Scandal"

Lisa Kudrow s'offre un retour sur une grande chaîne américaine. L'ancienne star de "Friends" a décroché un rôle récurrent dans la série de Shonda Rhimes. Les détails sur son futur personnage demeurent encore confidentiels, mais selon le site spécialisé, elle devrait rentrer dans la peau d'une femme politique.

Lancé au printemps 2012 sur ABC, "Scandal" s'intéresse à la carrière d"Olivia Pope, ancienne consultante en communication pour la Maison-Blanche qui décide d'ouvrir sa propre agence de relations publiques. Cette experte en charge de gérer des crises médiatiques et politiques afin d'éviter tout scandale public est incarnée par Kerry Washington ("Django Unchained").

La troisième saison débutera jeudi 3 octobre aux Etats-Unis, sur la chaîne ABC, et dès le lendemain en France grâce à Canal+ Séries, nouvelle chaîne lancée le 21 septembre.

Depuis la fin de "Friends", Lisa Kudrow s'est illustrée dans la comédie "The Comeback" sur HBO et dans "Web Therapy", série diffusée sur le web dans un premier temps et désormais programmée sur Showtime.