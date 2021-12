Sortir dans le Calvados : mercredi 14 mai

A partir de demain jeudi, c'est la 5ème édition du festival Passage de témoins à Caen.

Rendez-vous de jeudi à dimanche à Caen. Toutes les infos sont sur passagesdetemoins.caen.fr





Les Jeudis de la santé s’inscrivent dans le prolongement des journées de prévention et d’information que le CHU de Caen organise tout au long de l’année à destination du grand public : un jeudi par mois, de 19h à 21h, dans l’amphi œuf du Bât. Sud (entrée principale), professionnels de santé de l’hôpital et des sciences humaines animent des conférences-débats sur de grandes thématiques de santé.

La soirée du 15 mai (demain) aura pour thème : « Risques solaires et cancers de la peau ».





Ce mercredi et ce samedi au théâtre Foz de Caen, spectacle jeunesse. Ce sont de nouveaux univers de création marionnettique à travers la littérature enfantine que le théâtre FOZ explore cette année, et vous les apportera sur un plateau.

Deux petites formes vous seront présentées, dont une très connue « Les trois chouettes » de Martin Waddell, qui aborde l’inquiétude de l’enfant face à la séparation avec sa maman… Poésie, humour et simplicité du texte apporte une dimension captivante à cette histoire.

Une deuxième petite forme marionnettique vous sera présentée, empreinte de légèreté, et viendra tout naturellement et plastiquement rebondir sur la première, toujours en lien avec la littérature enfantine. Premières d’une série de petites formes pour le jeune spectateur, ces créations répondent à notre besoin d’aborder la matière sous tous ses aspects, et de les présenter dans des univers visibles par tous. Rendez-vous dès 2 ans à 11h.