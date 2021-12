Sortir dans l'Orne : mercredi 14 mai

Le groupe As Animals est en concert ce jeudi à la Luciole d'Alençon. Le duo français défendra les couleurs de leur premier album Eponyme. Tarif : 10€ / 8€ pour les étudiants.





Agri/Cultures : projections & discussions à Boucé. Venez voir un documentaire sur le métier d’agriculteur et ses transformations. La séance est présentée par Maxime Marie, maître de conférence en géographie à l’Université de Caen, l’occasion d’échanger ensemble autour d’un verre et de produits ornais. Mercredi 14 mai à 19h30



Il a plu sur le grand paysage

de Jean-Jacques Andrien (Belgique / 2012 / 100 min)



Un regard poignant sur le monde des agriculteurs de l’Est de la Belgique qui luttent pour leur survie, Il a plu sur le grand paysage est aussi un poème cinématographique sur une culture paysanne aujourd’hui menacée de disparition. Neuf agriculteurs nous disent ce qu’ils ont sur le cœur...





Venez voir ce mercredi soir « de peigne et de misère » de Fred Pellerin à Flers. Le spectacle donne le premier rôle au coiffeur Méo qui « marqua l’histoire du fer à friser ». Habile trieur de « cheveux blancs et d’idées noires », ce « barbier de sévices » veille à la bonne « capillarité générale ». Il coiffe ou décoiffe selon son degré d’alcoolémie à l’heure du rendez-vous. Avec humour et simplicité, le conteur virtuose jazze en toute liberté sur les lettres. Jeux de mots, expressions neuves, locutions drolatiques, à faire frémir Monsieur Bescherelle ! C'est à 20h30 au Forum de Flers.