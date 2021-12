Festival les Bichoiseries : lancement de la billetterie avec Mado et les frères Pinard en concert

Le festival Les Bichoiseries ouvre sa billetterie pour l'édition 2014 qui se tiendra à Cerisy Belle Etoile le 27 et 28 juin prochain. Festival qui accueillera scène Oldelaf, La Rue Ketanou, The Inspector Cluzo, Les Wampas, The Lanskies et encore plein d'autres artistes. Pour l'occasion, le festival organise un concert à l'Espace culturel du Leclerc de Flers et à la Taverne, avec sur scène Mado et les frères Pinard.

Avec plus d'une centaine de concert à leur actif Mado et les frères Pinard mélangent les genres en passant de swing au jazz manouche et à la chanson française.

Rendez-vous, samedi 17 mai dés 15h à l'espace culturel du Leclerc et le soir à 22h00 à la Taverne de Flers, concert gratuit pour fêter l'ouverture de la billetterie du festival Les Bichoiseries.