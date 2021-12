Rouen : une grande Braderie placée sous le signe de la culture

Organisée conjointement par l’Association des Commerçants et Artisans de Rouen et les Vitrines de Rouen, la Braderie permet également aux passants d’assister à de nombreuses démonstrations du savoir-faire artisanal normand.

Plus de 200 commerçants déploieront leurs stands devant leurs boutiques, accompagnés de nombreux artisans locaux qui feront découvrir aux passants leurs spécialités.

Le marché de la Brocante se tiendra, comme à son habitude, rue Eugène Boudin. Le marché des saveurs se situera quant à lui entre la Rue du Change et la place de la Cathédrale et ravira les plus gourmets en proposant des dégustations.

Nouveauté de cette édition, les organisateurs de la Braderie ont voulu lui donner un aspect culturel, en exposant dans et devant l’office de tourisme des œuvres de la main même des artistes rouennais. Une opportunité à ne pas manquer pour découvrir la richesse de la culture rouennaise