Caen-Nîmes : Stationnement et circulation s'annoncent difficiles aux abords du stade

La rencontre Caen-Nîmes se joue ce mardi 13 mai à guichets fermés. Et pour anticiper au mieux à ce match exceptionnel par l'enjeu et par la fréquentation, la municipalité caennaise a publié un arrêté interdisant notamment la circulation et le stationnement dès le début d'après-midi et jusque tard ce soir aux abords du stade. En voici le texte intégral :

article 1 : Le 13 mai 2014, la circulation est interdite boulevard Georges Pompidou dans sa partie comprise entre la rue Nicolas Oresme et le boulevard André Detolle,

Cette disposition est applicable 7 heures avant de coup d'envoi de la rencontre et jusqu'à 1 heure 45 minutes après la fin du match.

L'accès des riverains sera maintenu, ainsi que la circulation des bus et véhicules autorisés par la police.

article 2 : Le 13 mai 2014, le stationnement est interdit boulevard Georges Pompidou dans sa partie comprise entre la voie de desserte du parking P2 et le boulevard André Detolle.

Cette disposition est applicable 7 heures avant de coup d'envoi de la rencontre et jusqu'à 1 heure 45 minutes après la fin du match.

Tout véhicule en infraction ou en stationnement illicite pourra, sur ordre et sous le contrôle des services de police, être enlevé et conduit en fourrière aux frais des contrevenants conformément aux lois et règlements en vigueur.

article 3 : Le 13 mai 2014, la circulation des véhicules est interdite boulevard Georges Pompidou dans sa partie comprise entre la rue Nicolas Oresme et le boulevard André Detolle. Cette disposition est applicable 3 heures avant de coup d'envoi de la rencontre et jusqu'à 1 heure 45 minutes après la fin du match.

L'accès des riverains sera maintenu, ainsi que la circulation des bus et véhicules autorisés par la police.

Pendant la durée du dispositif, la rue Robert Jacquemard sera mise en impasse (voie fermée avant la contre-allée du boulevard Georges Pompidou). Il sera interdit à tout véhicule circulant sur cette voie de déboucher sur le boulevard Georges Pompidou (y compris sur la contre-allée).

Dès la fin du match, les véhicules sortant des parkings contigus au Stade Michel d'Ornano (situés entre le boulevard Georges Pompidou et la rue Maréchal Galliéni) seront autorisés à circuler vers le boulevard André Detolle sous le contrôle des services de police.

article 4 : Le 13 mai 2014, la circulation des véhicules est interdite rue Maréchal Galliéni dans sa partie comprise entre la rue Durandal et l'avenue des Chevaliers Cette disposition est applicable 3 heures avant de coup d'envoi de la rencontre et jusqu'à 45 minutes après la fin du match.

L'accès des riverains sera maintenu pendant la durée du dispositif.

article 5 : Le 13 mai 2014, les feux de signalisation tricolore des carrefours suivants seront mis en mode clignotant 15 minutes avant la fin de la rencontre et pour une durée d'1 heure 30 minutes. En cas de prolongations, la durée de mise en mode clignotant sera portée à 2 heures sur les carrfeours suivants : - boulevard Yves Guillou / avenue Henry Chéron / rue Caponière / boulevard André Detolle, - boulevard Yves Guillou / rue de Québec, - boulevard Yves Guillou / rue Joseph Philippon / rue du Blanc, - boulevard André Detolle / rue de Bayeux / boulevard Dunois, - boulevard André Detolle / allée des Merisiers / cours Napoléon 1er, - rue de Bayeux / rue Général Duparge / rue Robert Tournières, - rue de Bayeux / rue Claude Chappe / rue du Clos des Roses, - rue de Bayeux / rue Général Moulin / rue Deslongchamps, - rue Général Moulin / rue Nicolas Oresme, - rue Général Moulin / rue de Beaulieu / rue de l'Eglise / rue Savorgnan de Brazza, - avenue Henry Chéron / rue Maréchal Galliéni / rue Constant Forget, - avenue Henry Chéron / avenue Charlemagne, - avenue Charlemagne / rue Lucien Nelle, - boulevard Dunois / rue du Chemin Vert / rue d'Hastings, - boulevard Dunois / rue d'Authie, - boulevard Dunois / avenue de la Première Armée Française, - boulevard Georges Pompidou / rue Claude Chappe, - boulevard Georges Pompidou / rue des Coutures, - boulevard Richemond / avenue de Creully / allée de la Verte Vallée / boulevard Général Weygand.

article 6 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, signalisation temporaire ) sera mise en place par les organisateurs de cette manifestation.

En cas de manifestation au Parc des Expositions, les feux du carrefour boulevard Yves Guillou / rue Joseph Philippon / rue du Blanc pourront fonctionner en mode normal (ils ne fonctionneront pas en mode clignotant) si les circonstances l'imposent.

article 7 : Tout usager de la voie publique devra se conformer aux directives et injonctions des services de police les soirs de match au stade Michel d'Ornano.

article 8 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.

sous contrôle des forces de police.

La mise au clignotant des feux de signalisation sera gérée par les services municipaux de la Voirie.

article 9 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.

article 10 : M. le Directeur Général des Services de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur, et dont l'ampliation sera envoyée à M. le Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Tranquillité publiques de la Ville et à M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.