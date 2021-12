76057. Développement durable : L'entreprise Lucibel relocalise son activité à Barentin

L'entreprise Lucibel a été classée parmi les 100 entreprises les plus prometteuses dans le monde. La relocalisation partielle de ses activités à Barentin est donc riches de perspectives économiques. De nombreuses créations d'emplois sont à la clé. L'objectif affiché de Lucibel, créée en 2008, est de faire du site de Schneider Gardy le numéro 1 européen dans l'expertise et la fabrication de LED (Light Emetting Diode). Pour Schneider Electric, la nouvelle est bonne : sans cette reprise, le site aurait fermé ses portes en 2015.

Nicolas Mayer-Rossignol se réjouit de cette nouvelle "qui donne un second souffle au site barentinois de Schneider Gardy. Cela va apporter de l'activité et des emplois durables en Haute-Normandie. L'excellence de notre territoire et de nos salariés est reconnue."