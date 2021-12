As Animals en concert coup de coeur à la Luciole d'Alençon

As Animals est le duo le plus énigmatique de la rentrée mais qui fait pourtant beaucoup parler de lui. Et pour cause, Tendance Ouest les avait révélés au grand public lors du Tendance Live le 21 juin 2013. Depuis le succès est au rendez-vous, très plébisicté par la critique avec une musique pop folk et enivrante. Fred et Zara délivre une mélodie atypique attise toutes les curiosités avec leur pop mélodique qu'il déploie sur scène avec ferveur.

Retrouvez As Animals en concert coup de coeur ce jeudi 15 mai à la Luciole d'Alençon. Tarif : 10€ / 8€ étudiant.