Fac de Caen : une nouvelle licence "Sciences de l'éducation"

Ouverture à l'université de Caen d'une nouvelle licence de Sciences de l’éducation : dès la rentrée 2014, une première année verra le jour, puis une deuxième l'année suivante. Ces deux années d'étude viendront compléter la 3e déjà existante et pourront être suivies d'un master dans les mêmes domaines. Cause de cette nouvelle formation, des besoins toujours plus importants de main d'oeuvre dans les secteurs de l’éducation, de la formation des adultes, du travail social et de l’animation sur le territoire bas-normand.