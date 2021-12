Moteurs de bateaux : des vols sur la côte des Isles

Les moteurs de bateaux sont des marchandises très convoitées, estimées entre 2000 et 20 000 euros selon les modèles et qui se revendent sur Internet. Dans la nuit de dimanche 11 au lundi 12 mai, une quinzaine de moteurs ont été dérobés à Portbail et Barneville Carteret, sur la côte des Isles. Les vols ont été commis sur des navires à sec, en gardiennage.

La gendarmerie de Cherbourg a ouvert une enquête. En novembre dernier, trois ressortissants roumains avait été arrêtés pour le vol de 22 pièces à Courseulles-sur-Mer, Ravenoville et Tourlaville. Il s'agit des derniers vols enregistrés sur la zone.