Tout pour habiller l'homme

Sur une surface de plus de 100m², l'équipe propose des vêtements tendance aux lignes épurées et aux finitions soignées. Les collections se déclinent autour de deux grands styles, le sportswear chic et le baroudeur branché. Deux styles qui ont forgé la réputation de la marque depuis son lancement au début des années 2000. Outre le succès de l'indémodable chèche, c'est la chemise qui constitue le produit-phare en boutique. Avec des modèles d'une grande variété allant de l'uni au motif liberty réversible, la clientèle masculine sera forcément séduite.

Pratique. IKKS Men, 126 rue Saint-Pierre, à Caen. Tél. 02 31 85 36 76.



