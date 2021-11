Festival de Venise: les cinéastes quadragénaires débarquent en force

Article de Gildas le Roux pour l'AFP à Venise: Copyright AFP Tous droits réservés

C'est à leur confrère américain Darren Aronofsky, 41 ans, que reviendra l'honneur d'ouvrir le bal mercredi soir avec "Black Swan" ("Le cygne noir"), à l'affiche duquel figurent Natalie Portman et Vincent Cassel, deux stars qui devraient faire la joie des paparazzi.

Aronofsky n'est pas un inconnu à Venise, où il a déjà remporté en 2008 le Lion d'or avec "The Wrestler", le film porté par l'interprétation de Mickey Rourke. Il propose cette fois un thriller avec Natalie Portman dans le rôle d'une danseuse de ballet new-yorkaise sur le déclin qui doit faire face à l'ascension d'une de ses rivales.

Au total, 24 films sont en compétition, dont six Américains, quatre Italiens et trois Français.

"Potiche", de François Ozon, est très attendu: Catherine Deneuve y incarne une femme à laquelle son mari, un grand patron, demande de le remplacer à la suite d'une grève. Aux côtés de Deneuve, un casting d'exception: Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Judith Godrèche et Jérémie Rénier.

Abdellatif Kechiche, le réalisateur de "La graine et le mulet", évoquera avec "Vénus noire" la vie dramatique de la fameuse "Vénus hottentote", une Africaine au fessier très développé importée en France comme bête de foire au début du XIXe siècle.

Plus proche de nous, le quatuor amoureux de Marina Foïs, Elodie Bouchez, Roschdy Zem et Nicolas Duvauchelle dans "Happy Few", deuxième long-métrage d'Antony Cordier après "Douches froides.

Les Américains seront aussi bien représentés avec, outre "Black Swan", cinq films en compétition, notamment "Somewhere" de Sofia Coppola, "Promises written in water" de Vincent Gallo, "Miral" de Julian Schnabel (avec Willem Dafoe), et "Barney's version" avec Dustin Hoffman.

L'Italie défendra ses couleurs avec quatre films, dont une adaptation du roman best-seller "La solitude des nombres premiers" de Paolo Giordano.

Quant au cinéma asiatique, il sera représenté par deux films japonais ("13 assassins" de Miike Takashi et "Bois norvégien"/"Norvegian Wood" de Tran Anh Hung) et un film chinois ("Detective Dee and the mystery of Phantom Flame" de Tsui Hark).

Mercredi, la présence du réalisateur iranien Jafar Panahi, attendu pour la première mondiale de "L'accordéon", n'est toujours pas confirmée, les autorités iraniennes ne lui ayant toujours pas rendu son passeport. Le cinéaste a été libéré sous caution fin mai, trois mois après son arrestation qui avait soulevé une vague d'indignation internationale.

Le jury, présidé par l'Américain Quentin Tarantino, comptera dans ses rangs le réalisateur français Arnaud Desplechin (l'auteur de "La Sentinelle" et de "Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle)"), ainsi que ses confrères mexicain Guillermo Arriaga et italien Gabriele Salvatores.

Avec un budget de 12 millions d'euros (dont 7 de l'Etat), la Mostra se targue de présenter cette année au total, toutes sections confondues, 79 longs métrages en première mondiale venant de 34 pays différents, avec pour la première fois une oeuvre de la République dominicaine dont le sujet est Haïti.