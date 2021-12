Une nouvelle session d'Assises s'ouvre à Caen

Une nouvelle session des Assises du Calvados doit s’ouvrir à Caen mardi 13 mai. Six affaires seront examinées, dont quatre concernent des viols.

Mardi 13 et mercredi 14

L’accusé de 67 ans comparaîtra pour viol sur mineur de 15 ans par ascendant. Le 8 février 2010, un jeune garçon déclarait avoir, dès l’âge de ses 11 ans, subi des violences sexuelles de la part de son père. L’homme a reconnu les faits mais nie des actes de sodomie. Il encourt vingt ans de prison.

Jeudi 15 et vendredi 16

Un homme de 54 ans aura à répondre de viol et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant. Il est accusé d’avoir régulièrement abusé de sa fille, de ses 12 à ses 17 ans, ainsi que de la fille de sa compagne. Le mis en cause reconnaît les faits mais conteste certains aspects et minore le nombre d’agressions.

Lundi 19

Un artisan de 44 ans sera jugé pour vol avec arme. L’accusé avait, le 16 octobre 2000, opéré un braquage dans une agence de La Poste à Bretteville-sur-Odon. Celui-ci a été confondu grâce au témoignage de son ex-épouse.

Mardi 20 et mercredi 21

Le 28 juin 2012, une femme portait plainte contre un homme de 59 ans, exposant que celui-ci avait été surpris par son fils en train d’embrasser les fesses de son frère, déficient mental, âgé de 11 ans. La victime confirmait les faits et indiquait avoir subi d’autres violences sexuelles de l’accusé, qu’il considérait comme son oncle. L’accusé avait déjà, en 1992, été condamné par les Assises des Côtes d’Armor à dix ans de réclusion criminelle pour viols.

Jeudi 22 et vendredi 23

La Cour d’Assises des mineurs examinera une affaire de viol commis sous la menace d’une arme et de tentative de viol. Elle devrait être jugée à huis-clos en raison de l’âge de l’accusé.

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28

Enfin, la dernière affaire concerne un vol avec violence ayant entraîné la mort. Le 9 décembre 2011, le corps de la femme d’un magnétiseur était retrouvé sans vie à Saint-Omer. Au domicile de la victime, 20 000€ avait aussi disparu d’un coffre-fort. Rapidement, l’enquête avait confondu le gendre du couple, âgé aujourd’hui de 35 ans. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité et 150 000 euros d’amende.