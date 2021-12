76540. Elections européennes : les affiches qui vous feront voter

L'intitulé du concours est clair : à une quinzaine de jours des élections européennes, il s'agissait de mobiliser les électeurs pour une échéance souvent boudée. Les 10-35 ans du Département qui le souhaitaient ont ainsi créer des affiches pour sensibiliser les électeurs à l'importance du rendez-vous électoral.

Trois prix ont été remis : Zoé Frézouls a remporté la catégorie des plus de 18 ans sur support numérique, Alain Cherveil celle des moins de 18 ans sur support numérique et le groupe constitué d'Eva Dorget, Estelle Delarue, Nicolas Simon et Théo Gonis a remporté le prix des moins de 18 ans sur support papier.

Retrouvez en photos quelques-unes des affiches récompensées.