76540. Les collégiens Rouennais fêtent l'Europe

Chroniqueurs, éditorialistes, sondages... Tous sont unanimes, les élections européennes n'intéressent personne... ou presque. Pour changer cet état de fait, et à une quinzaine de jours des élections, le Conseil général a voulu remobiliser ses électeurs via une initiative original : un concours "Une affiche pour l'Europe". Tous les 10-35 ans qui le souhaitaient ont ainsi créé une affiche pour rappeler les bienfaits de l'Europe et la nécessité de se rendre aux urnes pour en élire les parlementaires, et, indirectement, le Président de la Commission Européenne. Ces travaux, essentiellement réalisés par des collégiens, seront exposés ce vendredi 9 mai à l'Hôtel du Département.

Pour rappel, la journée de l'Europe tombe le 9 mai en souvenir de la déclaration Schuman. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires Etrangères sous la IVe République, fait un discours historique où il incite les pays européens à se réunir pour gérer en commun les ressources de charbon et d'acier. Six pays se mettent d'accord et, en 1951, la Communauté Economique du Charbon et de l'Acier est née, prémice de ce que sera la Communauté Economique Européenne, née en 1957 du Traité de Rome.