Les bons résultats du Stade Malherbe attirent le public

Le stade d'Ornano était devenu bien triste, cet hiver, pour les photographes de sport, dont les clichés des joueurs devant les sièges vides faisaient peine à voir... Les raisons ne manquaient pas pour expliquer cette désaffection : résultats sportifs décevants, concurrence de la télévision, tarifs jugés un peu trop élevés par certains... Résultat : la moyenne de fréquentation ne dépasse toujours pas la barre symbolique des 10 000 spectateurs.

Pourtant, depuis le 5 avril et la venue de Lens à Caen, un retournement s'opère. L'enceinte caennaise affiche désormais régulièrement une jauge remplie aux trois-quarts. Ils étaient 17 563 contre les Sang et Or, 14 988 contre Auxerre 15 jours plus tard et un peu plus de 16 000 contre Bastia le 2 mai. Un enjeu de taille, quand on sait que 15% du budget du club dépend de la billetterie. A l’heure de préparer la saison prochaine, les dirigeants caennais font deux calculs : l’un avec un Stade Malherbe en Ligue 2, l’autre en Ligue 1. Réponse le 16 mai au plus tard.