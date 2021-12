3ème édition de la course de la varenne Impossible de lire le son.

Le Comité des Fêtes de Torchamp, en collaboration avec la Communauté de Communes du Bocage de Passais, le Centre de Pleine Nature de Torchamp, le Gîte de Bellevue et l'Office de Tourisme du Bocage Domfrontais, du Passais et du Pays d'Andaine, organise une course pédestre sur route et sur terre entre deux gites d'étapes.Cette course pédestre, de 12 km, commencera à partir du Centre de Pleine Nature de Torchamp pour arriver au gîte de Bellevue à St Fraimbault.C'est une course idéale pour profiter du paysage et faire du sport en même temps. Vous pourrez vous inscrire sur place:Retrait des dossards le jour de la course de 12h30 à 13h45 à la salle R. Hérouin, proche de la mairie de St Fraimbault. Transport des coureurs par navette au départ de la salle R. Hérouin de 13h à 13h45.Les coureurs handisport sont aussi bienvenus. Il y aura notamment cette année Jean-Claude Perronnet, malvoyant.Retrouvez toutes les infos sur www.ot-domfront.comEcoutez Eric Leroux, co-organisateur de l'événement, nous présenter cette course: