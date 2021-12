Marine Le Pen drague les pêcheurs de la Manche

Après l'Orne et avant le Calvados, Marine Le Pen faisait étape à Cherbourg et Valognes ce mercredi 7 mai, dans le cadre de sa campagne pour les élections européennes du 25 mai. La présidente du Front National a axé sa visite sur la pêche, secteur qui selon elle "est symbolique des échecs de l'Union Européenne et de son incohérence".

Normes et quotas

Peu après 10h, vêtue d'un coupe-vent, la candidate est montée sur le pont du Marie-Catherine pour échanger avec l'équipage du chalutier. Aux côtés des pêcheurs, elle a dénoncé la "mondialisation sauvage et la concurrence déloyale" qu'entraîne selon elle la coopération européenne, et les "normes et règles contraignantes qui pèsent sur la filière". Les pêcheurs ont exprimé leur ras-le-bol des quotas ou du permis à points. Ecoutez un extrait de ces échanges :

Marine1 Impossible de lire le son.

Si certains pêcheurs ont préféré rester à l'écart de cette visite politique, David, capitaine du Marie-Catherine, a espoir que sa situation soit défendue par Marine Le Pen au Parlement Européen :

Pêcheurs Impossible de lire le son.

Les huées de la gauche

Après quelques poignées de mains sur les quais, la présidente du FN s'est dirigée vers le Marine Hôtel, pour une rencontre avec la presse. Elle y était attendue par 200 manifestants, issus de diverses organisations syndicales, associatives ou politiques, qui l'ont copieusement huée. "L'objectif n'était pas d'empêcher Marine Le Pen de communiquer, mais nous avons le droit de dire qu'elle distile des propos nauséabons et mortifères", précise Pascal Besuelle, du Collectif contre le racisme et les idées d'extrême droite :

lepen Impossible de lire le son.

Parmi les manifestants, Daniel Lefèvre, militant socialiste mais aussi président du Comité régional des pêches. Lui qui a ouvert sa porte à une candidate PS lundi 5 mai n'a pas souhaité dialoguer avec le parti euro-sceptique qu'est le Front National :

Lepen Impossible de lire le son.

Marine Le Pen devait participer à la mi-journée à un repas en compagnie de 110 sympathisants du FN, à Valognes. L'ensemble des adhérents du département de la Manche y ont été invités, tout comme Jean-Jacques Noël, président départemental, ainsi que les conseillers municipaux du parti fraîchement élus à Granville et Valognes.