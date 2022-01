4e édition du Golf Park de Petit-Couronne

Pour la 4è édition, l'accent sera mis sur en véritable golf, avec son practice et son «pitch and putt». L’édition 2014 mettra l’accent sur l’aspect ludique, avec trois nouvelles disciplines à découvrir : le Foot Golf, un parcours Disc Golf, et une approche urbaine.

L'événement se déroulera en deux étapes :

- du 26 au 28 mai, il sera ouvert au milieu scolaire, au périscolaire, aux personnes handicapées et aux seniors avec des rencontres intergénérationnelles.

- le jeudi 29 mai (Ascension) : une animation familiale gratuite et ouverte à tous sans réservations, de 14h à 18h.

Renseignements au 02 35 18 42 55.

Stade Maurice Ragot (rue du 11 Novembre) à Petit-Couronne.