70e D-Day, le road-trip de deux reporters dans la Manche

Ils se prénomment cédric et Maxime et vont retracer pendant une semaine la voie de la liberté dans la Manche.

Leurs aventures en direct et en vidéo

A pied, en voiture ou en vélo, les deux reporters missionnés par Manche Tourisme vont partir à la découverte des sites et des lieux de mémoire du débarquement et de la bataille de Normandie.

Les internautes pourront suivre en direct les rencontres, les émotions et les découvertes de Cédric et Maxime via les réseaux sociaux et sur le blog des amoureux de la Manche.

Top départ le 19 mai à la borne 00 d'Utah Beach.