Le public a sauvé Maximilien Philippe lors du quart de finale en direct samedi dernier. Pour cette demi-finale, Maximilien interprète « Le Blues du Businessman » de Starmania, un vrai défi que le talent relève avec brio. Ce talent extraordinaire de la #TeamGarou, s’accompagne pour la première fois à la batterie, surprend encore et encore, sublime ce morceau en se l’appropriant grâce à sa voix si particulière. Va-t-il réussir à se qualifier pour la finale de The Voice ? Sera-t-il The Voice la plus belle voix cette année ?

The Voice/Demi-finale : Maximilien Philippe reprend "Le Blues du Businessman" Impossible de lire le son.