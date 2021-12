Sortir dans le Calvados : mercredi 7 mai

Les Goaties seront en concert ce soir sur la scène du BBC à Hérouville Saint Clair...L'occasion pour le groupe de fêter la sortie de leur premier album "Sueurs Froides". Les Goaties en concert ce mercredi soir au BBC à Hérouville Saint Clair. Profitez-en l'entrée est libre toutes les infos sur tendanceouest.com





Il y a du cirque aujourd'hui mercredi et demain jeudi à Saint Pierre Sur Dives. Sous son chapiteau Jaune et bleu, Karl BORSBERG vous a sélectionné un spectacle composé des meilleurs numéros du moment avec au programme, des Artistes Normands et Internationaux :

La Cavalerie de KARL BORSBERG, des jongleurs, des animaux, la roue de la mort, des clowns... C'est sur la place du marché ce mercredi à 15h et 18h et demain jeudi à 15h.





Ce mercredi soir catch d'impro au El Camino à Caen avec l'association Macédoine. Un grand classique avec les Ombres de Raspoutine et les Fabuleux Frères Lefranc.

Venez nombreux nous ravir de vos plus beaux thèmes et ceux tirés au sort gagneront (peut-être) des cadeaux. C'est ce mercredi soir à partir de 20h30.