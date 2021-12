"Lire à Darnétal" commence maintenant

C'est pour la deuxième année consécutive que l'événement "Lire à darnétal" aura lieu. Fort du succès de sa première édition, l’objectif de l’opération Lire à Darnétal édition 2014 est de proposer aux Darnétalais d’aller à la rencontre du livre dans un lieu public et sous des formes inhabituelles.

Ainsi, du 5 au 28 mai, des animations sur le thème de la gourmandise telles que des lectures en appartement ou bien une déambulation théâtrale dans les quartiers de la Ville seront proposées par l’association la Littoralité francophone.

Au programme de cet événement, de nombreuses animations. Parmi celles-ci :

- Bourse d'échange de livres : Troc le 24 mai de 10h à 17h dans le Jardin des couleurs. L’opération Livres en trop, livres en troc vise à donner une seconde vie aux livres, à favoriser la solidarité entre habitants et à véhiculer le plaisir de la lecture. Du 5 au 24 mai, chaque habitant peut venir déposer ses livres dans l’un des 11 points de collecte et reçoit en échange des tickets. Le samedi 24 mai, dans le Jardin des couleurs, les détenteurs de tickets pourront venir choisir des livres issus de la collecte. À noter qu’il est encore possible d’amener des livres le jour de la manifestation, de 10 h à 16 h.

- La bibliothèque éphémère : le 21 mai quartier clos de l'Aulnay de 14h à 18h et le 24 mai de 10h à 17h dans le Jardin des couleurs. La Ville de Darnétal s’associe avec la Roulotte scarabée et la Bibliothèque pour tous afin de proposer un lieu de lecture itinérant : la caravane libellule. Présente dans le Jardin des couleurs, les visiteurs pourront s’y installer confortablement et y découvrir notamment les collections de la bibliothèque darnétalaise. Le 24, des lectures pour enfants y seront proposées par les bénévoles de la Bibliothèque pour tous.