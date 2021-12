Sortir dans le Calvados : mardi 6 mai

Samedi et dimanche, rendez-vous à Ouistreham pour le salon Vivr'art.

C'est samedi et dimanche de 10h à 19h à la grange aux dîmes de Ouistreham. Entrée gratuite.





Demain mercredi, visite familiale à la maison de l'énergie à Caen. Comment fabrique-t-on de l'électricité et avec quelles énergies ? Où les trouvent-on et comment se sont-elles formées ? Quelles conséquences pour notre environnement ? Venez en famille (à partir de 8 ans) ou en groupe (sur réservation) découvrir les réponses à ces questions.

RV au SDEC Énergie, quartier de la Folie Couvrechef, près du Mémorial à Caen. C'est demain mercredi de 10h à 12h.





Et puis pour les plus jeunes, Une demi-journée à la découverte des poissons de notre région à Saint Sever Calvados. Pour les enfants de 8 à 12 ans Atelier Pêche à l'Etang du Vieux château à Saint-Sever-Calvados. Initiation à la pêche. Matériel fourni. Places limitées, réservation obligatoire. Ce sera mercredi de 14h à 17h.