Tendance Malherbe - Coupe de la ligue 2005

A la peine en ligue 1, les coéquipiers d'Anthony Deroin avaient sorti successivement Ajaccio, Sochaux puis Auxerre chez eux en quart de Finale au tirs aux buts. Les demies finales s'annonçaient alors plus coriaces face à un des ténors de la ligue 1 de l'époque, le Monaco d'Emmanuel Adebayor, Javier Saviola et Maicon. Mais c'est finalement contre une équipe de la principauté diminué par les blessures que les malherbistes au terme d'un match maitrisé de bout en bout et ponctué de 3 buts signés Sebastion Mazure, Reynald Lemaitre et Ciryl Watier...

C'est un d'Ornano en folie qui fête la victoire et la qualification pour la finale au stade de France. Le grand rendez vous ce sera face à Strasbourg le 30 Avril devant plus de 78 000 spectateurs qui se sont pressés à Saint-Denis... Si on assiste à un début de rencontre équilibré, ce sont pourtant les strasbourgeois qui prennent l'avantage par l'intermédiaire de Mamadou Niang qui sera transféré quelques semaine plus tard à l'Olympique de Marseille. Pas battu les homme de Patrick Rémy alors encore entraineur du stade malherbe réagissent et égalisent 4 minutes après l'ouverture du score grâce à l'intenable Sébastien Mazure. Les deux équipes arrivent à la pause sur ce score d'un but partout...

Au retour des vestiaires le match repart sur le même rythme jusqu'à la 79 ème minute et ce couf franc pour les Alsacien. La frappe terrible de Jean Christophe Devaux surprend totalement Vincent Planté le portier Caennauis. Les joueurs du stade malherbe viennent de perdre la coupe de la ligue.

Un K O définitif pour les Normands qui quelques semaines plus tard termineront sur une deuxième deception avec la descente en ligue 2...