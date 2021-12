Adele enfin de retour avec un nouvel album

Cela fait trois ans que l'on attend la chanteuse Adele sur le devant de la scène. Après l'immense succès de son dernier album "21" écoulé à plus de 30 millions d'exemplaire, l'artiste n'a publié que "Skyfall" sorti en 2012.

L'interprète de "Rolling In The Deep" reviendra au plus grand bonheur de ses fans avec un nouvel opus dans le courant cette année. Annoncé sur son compte Twitter, la chanteuse travaille actuellement en studio. Encore beaucoup de mystère autour de son prochain album, une chose est sûre, le succès devrait être au rendez-vous.