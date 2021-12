Musique à Caen : Le groupe Goaties fête son premier album au BBC

La jeunesse éternelle et contagieuse des Goaties a 4 fondements : leur rock est increvable, leur beauté insolente, leur fougue sans pareille et leur talent incontestable. On peut compter sur les doigts d’une main les groupes français dont les membres affichent vingt ans de moyenne d’âge pour déjà sept de carrière. On peut surtout compter sur les Goaties pour nous surprendre encore des siècles et des siècles et nous écrire de belles pages dans le grimoire du rock.

Les Goaties en concert ce mercredi 7 mai sur la scène du BBC à Hérouville-Saint-Clair à l'occasion de la sortie de leur album "Sueur Froide"