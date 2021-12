Le SM Caen est-il déjà en L1 ? Thibault Deslandes et Christophe Vaucelles le président du MNK96 ont donné leurs réponses à cette question juste avant le déplacement des Malherbistes à Brest ce lundi soir (20h30)

Tendance Foot : L'intégrale de la L2 à la DHR ! Impossible de lire le son.

En CFA, l'US Avranches est quasiment champion, Tony Théault le milieu avranchinais était en direct avec nous. Et à propos de foot au niveau fédéral, retrouvez dans cette partie l'interview de Pierre Leresteux le président de la Ligue de Basse-Normandie qui évoque justement les situations sportives et financières de tous les clubs régionaux évoluant à ce niveau.

Tendance Foot : L'intégrale de la L2 à la DHR ! Impossible de lire le son.

La DH et la DSR faisaient leur mise à jour en championnat et en DSR, l'AS Tourlaville a rejoint les PTT Caen au rang de promu en atomisant Lisieux (5-1). Stéphane Picot l'entraîneur Tourlavillais, était en direct pour commenter cette accession au plus haut niveau régional.

Tendance Foot : L'intégrale de la L2 à la DHR ! Impossible de lire le son.

La Coupe de Basse-Normandie connaît le menu de ses quarts de finales qui se dérouleront mercredi et jeudi prochains. Retrouvez la réaction de Laurent Baron (St-James) et l'interview de l'entraîneur bajocasse Christophe Vingtrois.