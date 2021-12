Rouen : Ersatz, la première galerie d’art de la rive gauche

Gürkan Kasikirik et Michaël Steinhoff ont ouvert début 2014 la galerie Ersatz, au 101 de la place Clémenceau à Rouen. Ce projet qui a muri pendant 4 ans, rassemble en un seul lieu un magasin de vêtements homme femme et enfant, un atelier de fabrication (100% Made in France) et une galerie d’art.

Cumbon, Binokl et Early Mast sont actuellement exposés. Un studio d’enregistrement est en construction et une scène est mise à disposition pour le théâtre et la musique.