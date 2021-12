76540. Les motonautiques en photos, c'est ici !

Les plus petits peuvent briser les flots à 115 km/h, les plus gros peuvent atteindre les 220 km/h en ligne droite. Autant vous dire que ce vendredi, sur les bords de Seine, les decibels sont au rendez-vous. Les passants ont pu admirer la pointe de vitesse des motonautiques en course pour décrocher la première place. Pour l'instant, cette deuxième journée de course a été épargnée par les incidents. Hier, deux véhicules ont failli sombrer et ont dû leur salut à l'équipe médicale et aux secouristes mobilisés sur la Seine.

Petite déception, la seule équipe d'étudiants de l'épreuve, celle des ingénieurs de l'Esigelec, a été contrainte à l'abandon pour un souci mécanique. Ils étaient pourtant classés 3e au niveau mondial en 2013.

