L'Assemblée Nationale exprime sa gratitude aux forces alliées du débarquement

L'Assemblée Nationale va exprimer "sa gratitude et sa reconnaissance" aux forces armées alliées qui ont débarqué en Normandie, le 6 juin 1944, et soutenir l'inscription des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'humanité dans une résolution qu'elle devrait voter mardi.

Tous les députés de Basse-Normandie, dont Laurence Dumont (PS), vice-présidente de l'Assemblée, les chefs de file des six groupes politiques et le président de l'UMP, Jean-François Copé, figurent parmi les 33 signataires de ce texte présenté à l'occasion du 70ème anniversaire du D-Day.

Le texte souhaite aussi "que soient reconnus les efforts de la France, de la Région Basse-Normandie et des collectivités normandes pour préserver le patrimoine mondial exceptionnel que représentent les plages de Normandie et les matériels restants au fond de l'eau, en tentant d'obtenir leur inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco".



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire