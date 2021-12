14118. 3 Jeunes alençonnais en garde à vue à Caen

n3 alençonnais en garde à vue à Caen ….

3 jeunes âgés de 16, 18 et 20 ans, ont pris à parti un homme, ce jeudi 1er mai, au matin, vers 07h30, sur le port de Caen, pour lui voler son scooteur en le menaçant avec un couteau.

La victime a réussi à regagner son domicile et échapper ainsi au trio, auquel on impute aussi le vol d’un vélo avec violence. Dans ce cas, la victime a été blessée au visage par un jet de pierre ou de pavé.

Les 3 jeunes alençonais étaient alcoolisés, jusqu’à 1 g 2 d’alcool dans le sang.





