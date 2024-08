Football (Ligue 1). HAC-PSG : une enquête ouverte après un incident en tribune kop

Une enquête de police a été ouverte après un incident survenu lors du match entre Le Havre et le Paris-Saint-Germain, vendredi 16 août. Sans détailler la teneur de cet incident, le club havrais condamne, dans un communiqué publié ce lundi 19 août, "les actes de violence autant que les comportements provocateurs susceptibles de les générer".

Au lendemain de la rencontre, qui lançait la saison de Ligue 1, le témoignage d'un spectateur a en effet été relayé sur le réseau social X (anciennement Twitter). Dans un message privé, rendu public par un autre internaute, le supporter affirme avoir été "passé à tabac" devant ses enfants pendant le match, après que la famille se soit enlacée à la suite du but du Parisien Bradley Barcola. "Mes fils sont traumatisés et moi je repars avec le nez cassé et choqué, écrit-il, estimant que tout ça ne devrait jamais arriver dans un stade."

Installé dans le kop haut

Le spectateur victime, un abonné du club, se trouvait alors en tribune kop haute, selon le HAC. Les équipes de sécurité du club sont intervenues "pour le mettre en sécurité", avant qu'il ne soit examiné par un médecin. "Les responsables du club recevront le spectateur abonné dans les prochains jours", indique le HAC.

S'il dit attendre les conclusions de l'enquête, qui devra établir les responsabilités des uns liées à cette rixe, le club Ciel et Marine rappelle toutefois que "dans l'ensemble de la tribune kop et sur les virages adjacents, aucun signe distinctif ou comportement illustrant du soutien des spectateurs au club visiteur n'étaient autorisés, et ce afin de garantir un environnement serein" au sein de cette tribune, qui regroupe les supporters du Havre les plus impliqués.

En octobre dernier, le HAC avait annoncé son intention de porter plainte à la suite d'une bagarre survenue dans une tribune jouxtant le kop, où un supporter lensois avait été blessé.