Football (Ligue 1). Violences pendant le match HAC - RC Lens : le club havrais va porter plainte

La scène se déroule dans les tribunes du stade Océane, au Havre, vendredi 20 octobre, pendant le match entre le Havre Athletic Club et le Racing Club de Lens. A la 93e minute de la rencontre, très disputée, Florian Sotoca croit ouvrir le score pour les Lensois (le but sera finalement refusé pour hors-jeu)… C'est alors qu'un supporter Sang et Or, installé dans une tribune située dans le prolongement du kop ciel et marine, craque un fumigène pour exprimer sa joie. Par la suite, une bagarre éclate et le Lensois est violemment pris à partie.

"Blessé, il a été pris en charge par les stadiers, puis par les secouristes et le médecin dédié aux spectateurs, avant de pouvoir quitter l'enceinte", indique le HAC lundi 23 octobre. Le club havrais annonce par ailleurs son intention de déposer plainte contre les spectateurs impliqués dans cette bagarre "et prendra en parallèle des mesures à leur encontre".

Pas encore d'interpellation

Le HAC "condamne fermement ce type de comportements qui nuit à l'expérience positive" qu'il entend mettre en place lors des différentes rencontres. Il affirme "être intransigeant envers les spectateurs violents" et rappelle que "le stade Océane doit rester une enceinte festive et familiale".

Le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, confirme qu'une enquête est en cours. Aucune interpellation ni plainte n'avait encore été enregistrée ce lundi, en fin d'après-midi.