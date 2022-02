Alençon : 3 ans et demi de prison supplémentaires pour le détenu violent

Les faits remontent au 26 septembre dernier : atteinte sexuelle sur une surveillante, détention de cannabis... Placé en quartier disciplinaire, il a alors arraché de gros grillages - dans la prison soi-disant la plus sécurisée de France - qu'il a acéré en les frottant le long des murs, avant de les retourner contre un surveillant et de le blesser à la gorge, . Il voulait viser la carotide. Le détenu a alors mordu les mains du surveillant au sang avant d'en insulter d'autres : "je vais vous tuer, ça va être la guerre".

Originaire de Guyane britannique, le détenu âgé de 26 ans est décrit comme psychopathe asocial. Il purge 20 ans de prison pour vol avec arme, tentative de meurtre et évasion. Il a été interdit de territoire national par une Cour d'assises. Très agité, il s'exprime dans un mélange de français, anglais et créole.

Il s'en prend a ses surveillants, présents a l'audience. Plus étonnant, il s'en prend aussi a son avocat ! Le tribunal correctionnel d’Alençon l'a reconnu coupable et l'a condamné a 3 ans et demi de prison supplémentaires.