Vos idées de sorties en Normandie du week-end du 3 et 4 mai

MANCHE



Ce week sur la grande lande de Lessay retrouvez la Saint-Thomas comme chaque premier dimanche du mois de mai depuis près de 50 ans. Cette foire regroupe 500 exposants, et accueille 25 000 visiteurs et en plus de la vente de produits il y a des animations pour les enfants. Rendez-vous samedi avec l'ouverture de la fête foraine.



Ce week-end, rendez-vous gourmand à Granville. 30 producteurs et artisans de la région et d'ailleurs viennent vous présenter leurs spécialités et produits du terroir. Lors de ce salon gastronomique, 10 cours de cuisine seront donnés en live. Avec une capacité de 50 personnes à chaque fois, vous verrez un chef vous faire une démonstration et vous pourrez goûter et repartir avec la fiche recette. C'est samedi et dimanche à la salle de Hérel de 10h à 19h. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



Week-end de clôture pour la 7ème édition du Festival Festi-récré à Granville. Samedi plusieurs animations sont proposées : « Agriculteur en herbe » à la ferme de la Chèvre Rit à 14h30, « Chasse au trésor » à Bréhal, rdv à l'Office de tourisme à 11h et « Pirates et Brigands » à la médiathèque Marcel Launay de Bréhal à 10h. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques sur www.festi-recre.fr



Dimanche « La rue en fête », le traditionnel vide grenier dans les rues de Bréhal organisé par l'UCIAB (Union Commerciale Industrielle et Artisanale de Bréhal). C'est toute la journée, il y a des manèges et possibilité de se restaurer sur place.



CALVADOS



La 20ème édition des Rencontres de Cambremer a lieu ce week-end. La Norvège est l'invitée d'honneur. Vous y trouverez de nombreux exposants, des ateliers et le festival des AOC et AOP en Normandie. L'entrée est à 4€, plus d'infos sur lesrencontresdecambremer.fr



Assistez au match de l'équipe de France de hockey sur glace, dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe du Monde. Ce samedi soir, la France affronte le Kazakhstan à la patinoire Caen la mer. Rendez-vous ce samedi à partir de 20h.



Samedi, l'ASL chemin vert organise un tournoi de futsal inter-club. C'est à partir de 10h au gymnase du chemin vert et du venoix à Caen.



ORNE



"L'aquarelle autrement" jusqu'au 4 mai avec la seconde biennale oraganisée par Aquarellences à Alençon. C'est une exposition de 10 artistes de renommés internationale. C'est à la halle au blé, plus d'infos sur aquarellences.tk



L'association La Classe de Saint Hilaire sur Risle vous propose samedi soir un concert du groupe LES MEGOTS. Après 3 jours de résidence, ils vous présentent «On n'est pas chez Mémé !» leur nouvel album en cours d'enregistrement. L'entrée est gratuite, c'est à 21h.



Un gala de Boxe féminin est organisé samedi à Alençon : à 15h boxe éducative et à 19h : 12 combats féminins avec la participation de 2 alenconnaises : Camille Gautier et Romane Carpentier. Rendez-vous au pôle universitaire de Monfoulon Damigny, une organisation du Ring Alenconnais.



A la Ferté Macé ce dimanche a lieu de 9h à 17h, le marché aux fleurs, l'exposition de voitures anciennes sur la place Leclerc en présence d'artisans. Exposition de bonsaïs sous la marché couvert. Animations pour les enfants : calèche, baptême de poneys et présence de 2 mascottes.