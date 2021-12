Sortir dans la Manche: vendredi 2 mai Impossible de lire le son.

Ce week sur la grande lande de Lessay retrouvez la Saint-Thomas comme chaque premier dimanche du mois de mai depuis près de 50 ans.Cette Foire regroupe 500 exposants, et accueille 25000 visiteurs et en plus de la vente de produits il y a des animations pour les enfants.Rendez-vous samedi avec l'ouverture de la fête foraine.4 élèves de première année de DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet à l'IUT de Saint-Lô organisent un concert au QG de Saint-Lô dans le cadre de leurs études. Sur place : 3 membres du collectif Electronic Kolours. C'est un jeune collectif qui se base sur des notes éléctros, house et techno à la fois venant du secteur de Flers. L'entrée est gratuite, c'est ce vendredi soir au QG, de 21h à 2h ! Ce week-end, rendez-vous gourmand à Granville . 30 producteurs et artisans de la région et d'ailleurs viendront vous présenter leurs spécialités et produits du terroir. Lors de ce salon gastronomique, 10 cours de cuisine seront aussi donnés en live. Avec une capacité de 50 personnes à chaque fois, vous verrez un chef vous faire une démonstration et vous pourrez goûter et repartir avec la fiche recette. C'est samedi et dimanche à la salle de Hérel entre 10h et 19h. Entrée à 2€, gratuit pour les moins de 18 ans.