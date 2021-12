Sortir dans l'Orne : vendredi 2 mai Impossible de lire le son.

"L'aquarelle autrement" jusqu'au 4 mai avec la seconde biennale oraganisée par Aquarellences à Alençon. C'est une exposition de 10 artistes de renommés internationale. C'est à la halle au blé, plus d'infos sur aquarellences.tk L'association La Classe de Saint Hilaire sur Risle vous propose demain samedi soir un concert du groupe LES MEGOTS. Après 3 jours de résidence, ils vous présentent « On n'est pas chez Mémé ! » leur nouvel album en cours d'enregistrement ... Le Rock Festif des Mégots visite tous clichés de notre société dans un humour et une décadence à vous en faire tourner la tête... TARIF LIBRE, c'est samedi à 21h.Un gala de Boxe féminine est organisé samedi à Alençon : à 15h boxe éducative et 19h: 12 combats féminins avec la participation de 2 alenconnaises: Camille Gautier et Romane Carpentier.Rendez-vous au pôle universitaire de monfoulon Damigny, une organisation du Ring Alenconnais. Gagnez vos places en appelant le 02 33 05 32 30 vendredi à 9h30 et 14h30.