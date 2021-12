76540. Une nonagénaire escroquée par de faux policiers à Maromme

Vendredi 25 avril, un homme se présente au domicile d'une nonagénaire, rue des Belges à Maromme. Il se dit agent des eaux et prétexte une fuite pour être accompagnée par la victime dans sa cuisine. Profitant de la diversion, deux complices s'en vont voler des bijoux en or dans le bureau de la vieille dame. Puis, ils retournent dans la cuisine, se présentent comme policiers en civils à la dame et lui montrent une fausse carte professionnelle.

Ils expliquent à la victime que l'agent des eaux n'en est pas vraiment un et l'embarquent. Le tout très rapidement, avant même que la vieille dame ait compris ce qu'il se passait.

Ces affaires d'escroquerie fleurissent ces derniers mois. La police appelle toute la population, et notamment les seniors, à une vigilance extrême concernant les services qu'on leur propose au porte-à-porte.