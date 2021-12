Sortir dans le Calvados : jeudi 1er mai

Du 1er au 4 mai 2014, à l’Hippodrome de Cabourg, Festival des Jeux Récré'Actif. Des bénévoles auront le plaisir d’accueillir, de faire participer, de jouer, d’échanger et d’encadrer petits et grands et ainsi réunir toutes les générations sur le thème fédérateur du jeu dans un esprit de convivialité et d’échange. Différents espaces de jeux (jeux surdimensionnés, jeux de sociétés, structures gonflables de 5 à 20 m, jeux électroniques, espace sumo, espace Laser Game, espace petite enfance adaptée aux enfants handicapés) seront proposés.

Lancement d'un concours de dessin pour les enfants. Un enfant Bas-Normand sera sélectionné pour assister en VIP avec ses parents aux 24 Heures du Mans. En partenariat avec le Journal de Mickey, les 24 Heures du Mans lancent le concours : « dessine la voiture du futur ». Le vainqueur Bas-Normand se verra offrir pendant trois jours la possibilité de faire découvrir à ses parents la plus grande course d’endurance automobile au monde ! Un mini-village de tentes tout près du circuit sera dédié à l’ensemble des lauréats. Pour avoir la possibilité de participer à cette course mythique, chaque enfant devra envoyer le dessin de sa conception de la voiture du futur, ainsi qu’une autorisation parentale, à cette adresse :



AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST

Concours « Dessine la voiture du futur »

Circuit des 24 heures

CS21928

72019 Le Mans Cedex 2



Un jury composé de professionnels des 24 Heures du Mans et du Journal de Mickey délibèrera le 12 mai, date limite de réception des dessins.