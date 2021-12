Entretien : au printemps, la Normandie se découvre, c'est le moment d'en profiter

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l’événement ?



Au printemps, la Normandie se découvre est une opération voulue par les deux régions de Normandie. Elles ont demandé au Comité Régional de Tourisme d’organiser la promotion touristique pour que toutes les familles de Normandie puissent profiter pleinement des vacances de printemps en découvrant des sites et des animations. L’idée, c’est que plus les Normands vont connaître leur région, plus ils vont en devenir les ambassadeurs. Chaque année, nous profitons du début de saison et plus particulièrement des vacances de printemps pour proposer 200 idées d’animations à tarifs réduits.



Quels types d’animations proposez-vous ?



Dans notre prospectus, on retrouve huit familles d’idées telles que parcs de loisirs, culture et patrimoine ou visites et découvertes. Tous les goûts sont dans la famille, il est donc nécessaire de balayer large. Ce que nous souhaitons, c’est qu’à la fin des vacances, chacun puisse dire : on a fait un truc génial pendant ces congés.



Comment sont négociés les tarifs dans les sites?



On demande deux choses aux sites : un tarif privilégié et une animation pensée autour des enfants. Après neuf ans, nous sommes certains de la qualité de ce qui est proposé. Certains sites proposent des réductions, d’autres vont jusqu’à la gratuité. Depuis neuf ans, de nombreux sites sont fidèles à l’opération.



Savez-vous combien de Normands sont impactés par cet événement ?



Nous nous adressons aux trois millions de Normands. Cette année, nous allons évaluer l’opération. La dernière fois qu’elle l’a été, c’était en 2009. Nous espérons que le résultat sera aussi positif qu’il y a cinq ans. Mais nous savons déjà que beaucoup de personnes gardent le document même après la fin de l’opération car cela leur donne des idées de sorties toute l’année.



Comment profiter de ces bons plans ?



Notre prospectus est distribué dans tous les offices de tourisme de Normandie, chez nos partenaires et sur notre site internet (www.lanormandiesedecouvre.normandie-tourisme.fr). Pour profiter des réductions, il suffit de découper le coupon ou de le télécharger directement sur le site. Evidemment, pour participer aux animations, il est nécessaire de s’inscrire. Cette opération est vraiment créée pour les individuels et les familles, ceux qui ne bénéficient jamais de tarifs privilégiés habituellement.

Animations clés : Abbaye de Montivilliers -> découvrez un parcours agrémenté de films et d’ambiance sonores. Les enfants pourront revêtir des costumes d’époque.

Musée de la batterie de Merville -> Visitez les 4 bunkers aménagés en musée et accédez au poste de pilotage du cockpit Douglas C-47, classé aux monuments historiques.