La semaine dernière Amir a été sauvé par le public après une interprétation exceptionnelle. Ce soir, il veut nous surprendre encore une fois et interprète le célèbre tube de Bruno Mars "Just the way you are". Son coach, Jenifer est touchée mais cela suffira-t-il pour qu’il continue l’aventure de The Voice.

The Voice 3 : Le charme fou d'Amir avec "Just the way you are" Impossible de lire le son.