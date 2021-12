Fabien Delahaye termine deuxième de la Transat AG2R

Ils sont arrivés 1 heure, 6 minutes et 53 secondes après le bateau de tête, Safran-Guy Cotten. Ils ont ainsi rallié les Antilles en 22 jours 7 heures et 25 minutes de course. “Lorsque nous avons décidé de faire un empannage supplémentaire au sud, nous nous sommes dits que ce serait difficile de faire premiers”, indiquait le Caennais à l’arrivée. "Nous avons pris du plaisir sur cette Transat, c’était une belle course qui s’est bien passée techniquement et stratégiquement. On a joué devant, dans le bon paquet et on ne s’est pas ennuyé !"